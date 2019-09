Ravage op Hoofddorps kruispunt na botsing

HOOFDDORP - Op een kruispunt in Hoofddorp zijn vanmiddag twee auto's gebotst. Van een van de auto's liggen talloze brokstukken verspreid over de kruising, de andere auto schoot na de botsing het fietspad op, reed een verkeersbord uit de grond en kwam in een perkje tot stilstand.

Dat gebeurde rond 14.00 uur op het kruispunt van de Vuursteen met de Kruisweg (N196). Behalve politie en brandweer kwamen ook twee ambulances ter plaatse.

Ambulancepersoneel heeft de inzittenden van beide auto's nagekeken, maar zij bleken ongedeerd. Het kruispunt was na het ongeluk enige tijd afgesloten. De wrakken zijn geborgen.