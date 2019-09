Veel lege winkels in centrum Hilversum: "We moeten nu aan de bak om een rampscenario te voorkomen!"

HILVERSUM - In het centrum van Hilversum staan tientallen winkelpanden leeg. Dus wie een middagje gaat shoppen, staat af en toe voor een dichte deur. Voor centrummanager Kjeld Vosjan betekent dat: werk aan de winkel. "Als we nietsdoen, wordt de leegstand alleen maar groter."

"Ik ben lang niet meer in het centrum geweest en ik schrik van het aantal lege winkels," zegt een bezoekster. "Je ziet vooral grote ketens, de kleine boetiekjes gaan weg," vult een ander aan. "Heel jammer, want het was hier altijd zo gezellig."

Zomaar een paar reacties van het winkelende publiek in het hart van Hilversum. Want het is opvallend: wie een rondje maakt door het centrum telt zo tientallen lege winkelpanden. Daar zijn consumenten, maar ook de ondernemers die er nog wél zitten niet blij mee. "Het is triest, maar ik denk dat het de toekomst is," zegt Marcel Schevers. Met zijn schoenenwinkel Van Schijndel gaat het goed, maar toch moet er in het centrum iets gebeuren, vindt hij. "Want anders neemt de leegstand alleen maar toe en dat zou een ramp zijn, ook voor de ondernemers met wie het wel goed gaat."

Bekijk hier het rampscenario dat Marcel Schevers wil voorkomen.

(Tekst loopt door onder video.)



Kleiner centrum

De leegstand is niet uniek voor Hilversum. "Dat zie je overal en helaas ook hier," vertelt centrummanager Kjeld Vosjan. "Mensen bestellen meer en meer online en er is steeds minder behoefte aan retail-meters." Toch is hij optimistisch gestemd. "Ja, ik geloof zeker dat we het tij kunnen keren. Daarvoor moeten we het winkelgebied in het centrum compacter maken," vertelt Kjeld.

"Er zijn te veel vierkante meters winkelruimte op dit moment," vult Marcel aan. "We willen de bedrijvigheid graag concentreren in het centrum en hopen dat winkelpanden daarbuiten eventueel een andere bestemming kunnen krijgen." Vanuit de Stichting Centrum Hilversum willen beide heren dat samen met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren bereiken. "Dat vergt veel overleg en het is ook niet vandaag of morgen opgelost, maar daarmee kunnen we wél het centrum levendig en gezellig houden," aldus Kjeld.

Volgens veel Hilversummers zijn de huurprijzen voor winkelpanden te hoog. Bekijk hier de reactie van Kjeld Vosjan daarop.

(Tekst loopt door onder video.)



Kjeld Vosjan werkt als centrummanager voor de Stichting Centrum Hilversum. Zijn functie wordt betaald door de gemeente en door de Stichting Stadsfonds Hilversum. Marcel Schevers is ondernemer en bestuurslid van de Stichting Centrum Hilversum.