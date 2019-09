Ondernemers Edam-Volendam steunen skatende dorpsgenoot in olympische ambitie

EDAM-VOLENDAM - Ondernemers in Edam-Volendam steunen skater Bart Buikman (19) in zijn ambitie om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Bart is opgenomen in de Ringen om Volendam, een programma dat in totaal zes sporters bijstaat met geld en advies. Op dit moment reist Bart de hele wereld af om zich te kwalificeren voor de Spelen, waar hij naar eigen zeggen een goede kans op maakt.

Met poes Dizzy binnen handbereik geniet Bart thuis in Edam even van de rust. Het reizen om de wereld eist zijn tol. Twee weken gelden in Spanje, daarna in China, komend weekeinde de Nederlandse kampioenschappen en daarna door naar São Paulo, Brazilië. "Het is dan wel heel fijn om hier even op adem te kunnen komen. gewoon, rustig thuis in mijn eigen stad."

Thuis

Des te mooier dat hij nu vanuit zijn eigen gemeenschap een extra steuntje in de rug krijgt. Ringen om Volendam helpt topsporters met een financiële tegemoetkoming, zodat ze bijvoorbeeld die ene gewilde trainer kunnen betalen. Of met goede raad van gearriveerde sporters, die als geen ander weten hoe je het maximale uit je talent haalt.

Oprichter van de stichting is Dirk Tuyp. Als voormalig tophandballer weet hij waar hij het over heeft: "Juist als het soms even tegen zit, als je een blessure of een ander probleem hebt, is het niet alleen fijn dat je over wat extra middelen kan beschikken, maar ook dat die uit je eigen woonplaats komen, van de mensen met wie je op school hebt gezeten of die om je heen wonen. Dat helpt echt."

Jochies

Bart Buikman is te bescheiden om zichzelf op de borst te slaan. Toch dicht hij zichzelf grote kansen toe om zich te kwalificeren voor de spelen in Tokio: "Ik ga erg goed nu. Bij de laatste twee toernooien kwam ik als beste Nederlander uit de bus en dat vergroot mijn kans om me namens Nederland te plaatsen."

Waar het er bij andere sporters onderling nog wel eens fel aan toe kan gaan, heerst er onder skateboarders veel minder animositeit. Waar mogelijk helpen ze elkaar. Bart kreeg vroeger hulp van ervaren skaters, nu is hij de man naar wie kinderen opkijken.

Tips en tricks

"Ïk ga straks naar Amsterdam-Noord of Alkmaar, daar kan ik binnen op grote banen lekker oefenen, maar vooral ook mijn vrienden ontmoeten. Daar wordt de baan heus niet voor mij ontruimd hoor, als kandidaat-olympiër. Kleine jochies mogen daar gerust naar mij toe komen voor tips en tricks. Dat is juist de lol."