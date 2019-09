Auto slaat over de kop op A9 bij knooppunt Beverwijk

HEEMSKERK - Een auto is vanmiddag op de A9 ver de kop geslagen en ondersteboven in de berm beland.

Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Beverwijk, vlak voor verzorgingsplaats Twaalfmaat in Heemskerk. Voor zover bekend waren er geen andere auto's bij betrokken.





Hoe het met de automobilist en eventuele andere inzittenden gaat, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat meldt dat hulp onderweg is. De afrit is afgezet, maar ook drie rijstroken zijn tijdelijk dicht blijkt uit een tweet van de wegbeheerder.

Een bergingsbedrijf zal het wrak uit de berm takelen.