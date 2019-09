Politie 'houdt optie open' dat Hilversumse autobranden met elkaar te maken hebben

HILVERSUM - De politie gaat onderzoeken of de vier Hilversumse autobranden van de laatste weken met elkaar te maken hebben. Dat antwoordt een woordvoerder van de politie op vragen van NH Nieuws.

Vannacht ging aan het Jac. P. Thijsseplein een auto in vlammen op. De afgelopen weken was het op verschillende plekken in Hilversum ook al drie keer raak.

De politie houdt er sterk rekening mee dat in ieder geval de brand van vannacht is aangestoken. "We hebben vooralsnog geen aanleiding om iets anders te denken dan dat", vertelt een woordvoerder.

Verband tussen branden

Omdat de autobrand van vannacht de vierde was in korte tijd, houdt de politie 'de opties open' dat de branden met elkaar te maken kunnen hebben. "We leggen nu nog geen verband in ons onderzoek, maar na de brand van vannacht is het wel logisch dat we daar nog een keer naar gaan kijken."