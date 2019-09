Politie doet buurtonderzoek in Hoogkarspel na gevonden explosief en roept getuigen op

HOOGKARSPEL - De politie gaat vandaag verder met het buurtonderzoek in en rondom de Nieuweweg in Hoogkarspel, waar gisteren een explosief werd gevonden bij een scooter. "Er hebben zich al een paar mensen gemeld, maar we hopen op nog meer informatie", aldus een woordvoerder van de politie.

De politie is nog steeds op zoek naar mensen die iets gezien hebben dat te maken kan hebben met het gevonden explosief en de scooter. Er wordt momenteel nog uitvoerig buurtonderzoek gedaan. "Hoe meer informatie we van mensen krijgen, hoe beter. We hopen dat nog meer mensen zich melden", vertelt de politie aan NH Nieuws.

"We begrijpen dat dit soort gebeurtenissen enorme impact hebben op de buurt en omwonenden. Maar voordat we uitspraken kunnen doen, moeten we het uitvoerige onderzoek eerst afronden", vult de politie aan.

Nog veel onduidelijk

De straat werd gistermiddag afgezet na de vondst van een explosief. Meerdere mensen moesten hun huis verlaten. Uiteindelijk werd de scooter in beslag genomen en het explosief veilig gesteld en vervolgens tot ontploffing gebracht.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de scooter al voor het huis aan de Nieuweweg stond, om wat voor een explosief het ging en van wie de scooter is. Voor de bewoonster van het pand waar de scooter voor werd gevonden, is het in ieder geval een raadsel waar het voertuig vandaan kwam. "Die is er waarschijnlijk neergezet."



Bekijk hier de reportage met buurtbewoners van de Nieuweweg: