2.700 kilometer fietsen voor nieuw hospice in Westerland levert 6.219 euro op

WESTERLAND - Jeff en Lian Leever uit Westerland hebben hun zomer op de fiets doorgebracht. Ze hebben 2.700 kilometer lang op hun zadels gezeten om geld in te zamelen voor de nog te openen hospice bij Westerland. Vandaag werd het bedrag van 6.219 officieel overhandigd.

"We wilden allebei heel graag de Pelgrimsroute volgen naar Santiago de Compostella", vertelt Lian Leever, "We hebben allebei onze partner verloren en vonden dit een mooi doel om aan die reis te koppelen". "We hebben ons wel wat voorbereid na tips van de fietsenmaker, maar eigenlijk zijn we zo op de fiets gestapt", vult Jeff Leever aan.

De nieuwe hospice moet de komende maanden vorm gaan krijgen in een oude boerderij aan de rand van Westerland. "We kijken uit over het Amstelmeer. Het ziet er gewoon fantastisch uit", zegt bestuurslid Jan Wittink. "We gaan dit geld gebruiken om het gebouw verder te kunnen ontwikkelen"

Ondanks de beperkte voorbereiding hebben de dappere fietsers geen moment spijt gehad. "We hebben gerust zware momenten gehad. Maar we stonden elke morgen blij op dat we dit mochten doen", vertelt Lian Leever. "En we zijn iedereen heel dankbaar die ons gesteund heeft, van Middenbeemster richting Zuid-Holland en natuurlijk hier in de Noordkop".

Het hospice hoopt snel aan de slag te kunnen met de boerderij en in 2020 de deuren te openen voor de eerste gasten. "Dit wordt een prachtige plek waar je in serene rust kunt schuilen voor wat ons allen te wachten staat", besluit Jeff Leever.