Komend weekend Open Monumentendag: dit is er te doen in jouw regio

NOORD-HOLLAND - In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag. In de 32e editie van het evenement openen in heel het land, en ook volop in Noord-Holland, verschillende monumenten hun deuren voor publiek. Benieuwd waar je terecht kan? NH Nieuws heeft het voor je op een rijtje gezet.

Amsterdam

De hoofdstad heeft een breed scala aan activiteiten. Van de tentoonstelling & manifestatie: Staatsgeheimen tot suppen op de Sloterplas. En van hardlopen langs de monumenten tot een workshop archeologie: er is voor iedereen iets te doen.Ook heeft de stad verschillende routes langs de monumenten bedacht, zowel voor wandelaars als voor fietsers.

Alkmaar

Vier nieuwe monumenten openen tijdens het weekend hun deuren in Alkmaar. De stad heeft ook een zogeheten kunstroute, bestaand uit negen kunstgerelateerde monumenten. Ook voor de kinderen is er een programma bedacht, zo kunnen ze zelf een glas-in-loodraampje maken of speuren in de Museummolen.

Haarlem

Voor het thema 'Plekken van plezier' heeft Haarlem fototentoonstellingen op verschillende plekken in de stad georganiseerd. Deze kunnen onder andere worden gevonden in de kapel op begraafplaats St. Barbara. Belangstellenden kunnen genieten van een orgelorkest van Dirk Out in Koepelkathedraal Haarlem. Maar de stad biedt nog vele andere activiteiten aan; zo is de tentoonstelling 'Haarlem, filmstad' in het ABC Architectuurcentrum en kunnen de vele Haarlemse hofjes bezocht worden.

Hilversum

Van een architectuurwandeling in Zuidoost tot het Dudok Festival op een nog geheime locatie, Hilversum heeft genoeg te bieden het aankomende weekend. Zo heeft de stad zondag een wandelroute rond het oudste Natuurmonument van Nederland, het Naardermeer. De pittige tocht van 18 kilometer is niet voor iedereen weggelegd en dus is er later op de dag ook nog een rondvaart op het meer georganiseerd.

Beverwijk, Heemskerk en Velsen

In de nieuwsbrief van Monumenteel staan een aantal monumenten die tijdens Open Monumentendag open zullen zijn. Zo worden Muziektent Velserbeek in Velsen-Zuid, Kasteeltuin Assumburg in Heemskerk en de Markt in Beverwijk genoemd. In iedere gemeente zullen er ook tentoonstellingen, excursies en lezingen zijn waar belangstellenden zich kunnen vermaken.

Noordkop & Texel

Den Helder trapt het weekend af bij de Kroontjesbunker om 10:00 uur. Een historische rondleiding over Willemsoord ontbreekt ook niet in het programma. Texel heeft naast de vaste deelnemende monumenten, zoals Museum Kaap Stil en de Oudheidkamer, ook een aantal nieuwe deelnemers aan het evenement. Zo kunnen bezoekers nu ook het huis en de tuin van Brakestein bewonderen.

Hoorn

Ook in Hoorn kan er gefietst worden, een tocht van 18 kilometer langs welgeteld 23 monumentale gebouwen. Hiernaast zijn er ook verschillende molens geopend met gratis toegang. Op de site is een overzicht te zien van welke monumenten en molens er in Hoorn en omgeving hun deuren open hebben voor publiek.

Thema

Elk jaar kiest Open Monumentendag een thema. 'Plekken van plezier' is het thema van 2019. Waar gingen (en gaan nog steeds) de mensen heen voor amusement? Deze vraag staat dit jaar centraal. Elke regio heeft zijn eigen comité en op de site van het evenement kan een persoonlijk programma worden samengesteld.