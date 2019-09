De Peiling: Schoolzwemmen moet weer verplicht worden

NOORD-HOLLAND - De laatste tien jaar verdronken er jaarlijks gemiddeld negen kinderen in Nederland. Een zwemdiploma kan van levensbelang zijn, maar de meeste scholen bieden geen schoolzwemmen meer aan. Gewone zwemlessen zijn duur en dus niet voor iedereen te betalen.

Zwemdiploma

De Nationale Raad Zwemveiligheid raadt ouders aan om kinderen zwemlessen te laten volgen tot ze in ieder geval zwemdiploma C hebben. Maar het ministerie van Onderwijs stimuleert zwemlessen via school maar mondjesmaat. Scholen mogen zelf beslissen of ze schoolzwemmen aanbieden. Sommige gemeenten springen bij. Zo biedt Amsterdam schoolzwemmen aan aan alle leerlingen in groep 5, maar het is niet verplicht om daaraan mee te doen. Amsterdam wil dat 95% van de kinderen na de basisschool in ieder geval het A diploma heeft.

Watervrees

Veel scholen durven het schoolzwemmen simpelweg niet meer aan, omdat de verantwoordelijkheid groot is. Leraren op basisscholen zijn bang dat zij de schuld krijgen als er iets misgaat tijdens de zwemles. Een aantal scholen geeft geen zwemles, maar gymles in het zwembad. Daar mogen dan alleen kinderen aan meedoen die al kunnen zwemmen.

Schoolzwemmen

Nederland is een waterrijk land en eigenlijk moet iedereen zich kunnen redden in het water, zodat het aantal mensen dat verdrinkt zo klein mogelijk wordt. Vooral jonge kinderen lopen een groot risico in en bij het water. Toch krijgt het overgrote deel van de basisscholieren geen zwemles via school. En een lespakket bij een zwembad voor het halen van zwemdiploma's A, B en C kost al snel 800 euro.

Wat vind jij?

Is leren zwemmen een taak van de ouders of moet de overheid schoolzwemmen weer verplicht maken?

