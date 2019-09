VIDEO: Deze route rennen de deelnemers van de Dam tot Damloop

ZAANDAM - Op zondag 22 september gaan zo'n 50.000 hardlopers zich weer in het zweet werken tijdens de Dam tot Damloop. De start is in Amsterdam en de finish in Zaandam, maar hoe ziet die route er verder eigenlijk uit? NH Sport-verslaggever Rob Wanst sprong op z'n motor en filmde het parcours.

De deelnemers starten vanaf de Prins Hendrikkade en finishen na zo'n zestien kilometer in de Peperstraat. Onderweg komen ze meerdere 'highlights' tegen, waarvan de IJtunnel toch wel de bekendste is.

In twee minuten showt Rob Wanst hoe die route eruit ziet:



Volg alles rond de Dam tot Damloop

50.000 hardlopers gaan zondag 22 september weer van start voor de 35ste editie van de Dam tot Damloop. NH Nieuws doet in aanloop naar het evenement uitgebreid verslag met verhalen en video's. Volg alle verhalen via nhnieuws.nl/damloop