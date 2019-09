Tunnel naar waddeneiland terug op agenda: hoe zit het met Texel?

TEXEL - Nu Rijkswaterstaat onderzoek gaat doen naar de aanleg van een tunnel richting het waddeneiland Ameland, roept dat herinneringen op over de verhitte discussie over een vaste verbinding tussen Texel en Den Helder. Een terugblik.

"Op Texel waait een lekker fris zeewindje, maar het tocht in Den Helder", zei toenmalig burgemeester van Texel, Joke Geldrop, in 2008, toen de discussie over een vaste verbinding tussen Den Helder en Texel vorm kreeg. "Kom niet aan een eiland", aldus Geldrop tegenover De Volkskrant.

De gemeente Den Helder presenteerde in april 2008 een plan voor een toltunnel die onder het Marsdiep door het eiland met het vasteland zou verbinden. Dit zou de Den Helder een flinke verkeersdruk van de schouders halen. De Texelroute is en blijft een drama voor de noordelijke plaats. De toltunnel zou vijftienduizend automobilisten dagelijks naar het eiland brengen, tegenover vijfduizend automobilisten die de TESO-veerboten dagelijks kunnen vervoeren.

'Texel bereid mee te denken'

De gemeenteraad van Texel stemde donderdagavond 22 mei 2008 unaniem tegen de komst van de tunnel. "De verkeersproblematiek in Den Helder moet volgens de gemeenteraad op een andere manier opgelost worden. Texel is bereid hierover mee te denken", schreef nieuwsdienst ANP. Een oplossing blijft vooralsnog uit, blijkt uit de lange files die ook deze zomer weer in Den Helder stonden.

Het eilandgevoel van de Texelaars is dus sterker dan toeristisch belang. Dat blijkt ook uit een reportage van EenVandaag van 25 mei 2008, waar verslaggeefster Simone Timmer Texelaars interviewt over de komst van de tunnel. "Rust, betrokkenheid, je kent elkaar, je vindt het veilig op het eiland, het is een gevoel', vat schapenboer Piet Bakker dan samen.

De afwering van de tunnel had, naast een sociaal, ook een praktisch bewaar: de angst dat de tunnel criminaliteit op het eiland zou verhogen. "Texel is een buitengewoon veilig eiland. Er wordt hier nooit een auto gestolen. Hoe kom je met dat ding weg", zei oud-hoofdredacteur Harry de Graaf van de Texelse Courant tegen EenVandaag. "Er kunnen dan allerlei mensen op het eiland komen, dan is de veiligheid ook weg", aldus Bakker.

Ameland

Sinds de plannen door de Texelse gemeenteraad in de prullenbak zijn gegooid, is de storm over de tunnel ook gaan liggen. Het 'ons-kent-ons'-gevoel van Texel trok aan het langste eind en Den Helder blijft zitten met een verstopte verkeersader.

Of het onderzoek naar een Amelandtunnel ook nieuw leven in Het Texeltunneldebat blaast, zal de tijd leren. Maar het eilandgevoel staat dan waarschijnlijk weer als een bierkaai tegenover Den Helder.