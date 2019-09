Amsterdamse wethouder Udo Kock (D66) stapt op vanwege AEB-crisis

AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) stapt op naar aanleiding van de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Hij was onder meer verantwoordelijk voor het in nood verkerende AEB. Door de veiligheids- en financiële situatie van het bedrijf moest het vier van de zes afvalverbrandingslijnen sluiten, waarna een afvalcrisis ontstond. De toekomst van de afvalverwerker is ongewis: er wordt nog bekeken hoe het bedrijf kan worden gered, maar ook een faillissement is nog mogelijk.

Lees ook: Financieel directeur AEB vertrekt vanwege Amsterdamse afvalcrisis

Kock, verantwoordelijk voor de portefeuilles Financien, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas, trad in juni 2014 aan met de belangrijkste opdracht om de financiën beter op orde te brengen.