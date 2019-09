Dit is waarom het A9-asfalt de laatste tijd van 'Belgische kwaliteit' is

IJMOND - Automobilisten die dagelijks over de A9 rijden, hadden het vast al gemerkt. Het asfalt lijkt de laatste tijd vooral op dat we gewend zijn in België, en niet op het doorgaans goede 'Hollandse' asfalt. Maar dit alles heeft een reden, blijkt na navraag bij Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat is namelijk bezig met het vervangen van het asfalt door een stillere variant. De werkzaamheden begonnen deze week en worden 's avonds en 's nachts uitgevoerd, zodat er overdag gewoon gebruik kan worden gemaakt van de snelweg.

Omdat laagje voor laagje wordt vervangen, rijd je daar tijdelijk over zogenoemd gefreesd asfalt. Dat rijdt minder comfortabel en een beetje 'hobbelig'. Ook mag je hier niet zo hard rijden als gewoonlijk.

Eind deze week moet er weer een nieuw laagje asfalt liggen, al is dat nog niet definitief. De laatste hand wordt pas eind dit jaar aan het nieuwe, 'stillere' asfalt gelegd.