VOLENDAM - Een automobilist is gisteravond na een aanrijding met een fietser op de Julianaweg in Volendam op de vlucht geslagen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht nog voordat de trauma-arts ter plaatse was.

Vanwege het onderzoek was de weg gedeeltelijk afgezet.