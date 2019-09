Automobilist (19) vlucht na aanrijding met fietser in Volendam

VOLENDAM - Een 19-jarige jongen uit Wervershoof is gisteravond na een aanrijding met een fietser op de Julianaweg in Volendam op de vlucht geslagen. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Twaalf uur later meldde de doorrijder zich bij de politie

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. De fietser werd naar het ziekenhuis gebracht nog voordat de trauma-arts ter plaatse was.

Rond 09.30 uur vandaag meldde de verdachte zich telefonisch bij de politie, waarna hij werd opgepakt. Hij zit vast en wordt binnenkort verhoord.