Winkel knutselt de komende nachten flink door om Bloemencorso te halen: "Het is gewoon gezellig"

WINKEL - Het dorp Winkel is de komende avonden en nachten een waar walhalla voor de doe-het-zelver. Iedereen met een paar rechterhanden zit wel in een schuur of loods te bouwen aan een wagen voor de Bloemencorso. En het tempo moet omhoog, want over elf dagen is het al zo ver.

"Het gaat nu nog wel, maar zeker volgende week worden het een paar lange nachten", vertelt Robert Wijn van bouwploeg de Minicorso's. Zo'n driehonderd meter verderop, in een andere loods, zit bouwploeg "de Osroc's: "Wij hebben de wagen al af, maar het wordt nog veel lassen, buigen en slijpen."

Over de ontwerpen doen de ploegen nog een beetje vaag, het moet natuurlijk een verrassing blijven tot de grote dag daar is. Bij de doorgewinterde Minicorso's hangt een volle prijzenkast aan de muur: "We doen dit al sinds de jaren '80. De concurrentie zit ons op de hielen. Daar zijn wel heel blij mee. We vinden het fijn dat er nieuwe jeugdteams komen."

Altijd een dag tekort

De "Osroc's" is zo'n jong team. "Het gaat nu hard. Het is nog maar een weekje dan komen de bloemen al", zegt een van de leden. De bloemen worden donderdagavond uitgereikt aan de teams. Daarna kunnen ze de constructies die ze hebben gebouwd, gaan versieren.

"Dan zijn wij nog niet klaar", lacht Robert Wijn, "Wij zijn meestal op de vrijdag klaar. We komen altijd een dag tekort". Het worden nog een paar korte nachten voor het Bloemencorso los kan barsten 22 september.