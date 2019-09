Woning aan Sloterweg in Amsterdam overvallen, daders voortvluchtig

AMSTERDAM - Een woning aan de Sloterweg in Amsterdam is vanavond overvallen. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 21 uur kreeg de politie melding van de overval. De dader is nog niet gepakt. In een bericht van Burgernet staat dat het om een licht getinte man gaat die donkere kleding en een donkere pet draagt. Hij zou niet gewapend zijn.