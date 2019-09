Omstanders redden leven van onwel geworden man, politie looft 'doortastend' optreden

SCHAGEN - Door een snelle ingreep van burgerhulpverleners is vanavond een onwel geworden man met succes gereanimeerd bij een sportschool bij het Dorpshuis in Warmenhuizen. De politie is laaiend enthousiast over het snelle optreden van redders. "Er waren wel tien man aanwezig!"

Dat laat de politie op Facebook weten. Toen ze bij de melding aankwamen, zagen ze de tien helden al volop in actie, was de AED aangesloten en was de reanimatie in gezet. "Nadat de AED een aantal schokken had afgegeven, kwam de man weer bij kennis!", aldus de politie in het bericht.

De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Door de mensen die hebben geholpen, leeft de man nog. "Bij deze willen we het doortastend handelen van de burger-AED'ers even benadrukken en bedanken!", aldus de complimenten van de politie.

Supertrots

Onder het bericht reageert een van de betrokkenen met trots op het handelen van haar 'topteam' van de sportschool. "Zo ontzettend blij en supertrots", reageert ze. "En ook alle burgers die direct goed hielpen. Dikke pluim."