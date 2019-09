Politie zoekt daders gewapende overval in Haarlem

HAARLEM - De politie is op zoek naar de daders die december vorig jaar op de Allanstraat in Haarlem een pand hebben overvallen en daarbij een vuurwapen hebben gebruikt. In het programma Opsporing Verzocht zijn er voor het eerste camerabeelden vertoond van de overvallers.

Vier daders bedreigden in de nacht van 19 december de bewoners met een wapen en gingen er met twee dozen wiet, twee horloges en een ketting vandoor. De politie opende vervolgens de jacht op hen, maar konden ontkomen.

Een paar dagen na de beroving bleek het te gaan om een drugspand. Er werd een handelshoeveelheid aan hennep gevonden en werd daarom gesloten voor zes maanden. De slachtoffers van het pand werden kort daarna aangehouden. Er werd in de woning namelijk ook nog een wapen gevonden.

Signalementen

De politie is op zoek naar de daders en heeft een signalement gegeven van de mogelijke leider van de groep en een handlanger. De leider droeg een zwarte muts met daarop Sonic Youth, hij had een zwarte parka aan en een duidelijke snor en baard. De handlanger had een donkere huidskleur en een donkerkleurige jas van vermoedelijk The North Face.

De politie vraagt mensen die meer weten zich te melden via het nummer 0900-8844.