Bewoonster vindt explosief voor de deur in Hoogkarspel: "Best wel spannend"

HOOGKARSPEL - Het was flink schrikken voor de buurtbewoners van de Nieuweweg in Hoogkarspel. Daar werd vanmiddag een explosief gevonden bij een scooter naast een woonhuis. Voor de bewoonster van het pand is het een raadsel waar het voertuig vandaan is gekomen. "Die is er waarschijnlijk neergezet."

Dat vertelde ze voor de camera van NH Nieuws, terwijl er op de achtergrond hard werd gewerkt om het explosief onschadelijk te maken. "Het was best wel spannend. We mochten niet het huis in, niet de straat uit. We mogen helemaal niks", aldus de bewoonster.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief veiliggesteld. Later op de dag is het tot ontploffing gebracht bij de Slimweg. De politie kan nog niet zeggen of er een verband is met de verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel, afgelopen nacht. De politie vindt het nog 'te vroeg' om hier wat over te kunnen zeggen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.

Een andere buurtbewoner die ook haar huis moest ontruimen, vraagt zich af hoe de situatie in het meestal rustige Hoogkarspel heeft kunnen ontstaan. "Waar moet het heen, denk ik dan", is haar reactie.

Toch is niet iedereen onder de indruk. Een 'nuchtere' Westfries kan de boel al snel weer goed relativeren. "In zo'n scooter kan nooit een grote bom zitten", laat hij aan NH Nieuws weten. "Ik maak er geen drama van."