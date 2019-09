Van noodweer tot voorbedachte rade: Ferry de G. opnieuw voor rechter voor doodschieten ex-vriendin

HOOFDDORP - Bij het Gerechtshof in Amsterdam is vandaag het hoger beroep tegen de 38-jarige Ferry de G. begonnen. De Zaandammer werd in 2016 tot twaalf jaar cel veroordeeld voor het doodschieten van zijn ex-vriendin Raja Draaisma.

Draaisma werd 22 juni 2015 vermoord bij haar woning in Hoofddorp. De vrouw werd door drie kogels geraakt, waarvan er één haar achterhoofd raakte. Het OM eiste drie jaar geleden zestien jaar cel, maar omdat de rechtbank niet kon bewijzen dat hij met voorbedachte rade op zijn ex had geschoten, viel zijn straf lager uit.

Dat was voor het OM reden om in hoger beroep te gaan, want er zou sprake zijn van moord in plaats van doodslag. Ook Ferry tekende hoger beroep aan, want hij beweert dat het om zelfverdediging ging.

'Noodweer'

Tijdens de zitting van vandaag betoogde Ferry opnieuw dat hij op de fatale dag handelde uit noodweer. Enkele maanden nadat hij de relatie met Draaisma had verbroken, zou hij nog enkele spullen bij haar ophalen, waaronder ook zijn vuurwapen.

Toen hij bij haar aankwam, zou ze het vuurwapen op hem hebben gericht en getracht hebben hem neer te schieten, luidt zijn versie van het verhaal. Tijdens een worsteling zou hij haar het wapen hebben ontfutseld, waarna hij 'in wilde paniek' om zich heen begon te schieten.

Lid van schietclub

De advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie noemt die lezing 'volstrekt ongeloofwaardig'. Als lid van een schietclub was Ferry een geoefend schutter en zou hij precies hebben geweten wat hij deed. Bovendien was de dreiging volgens het OM weg toen hij - als forsgebouwde man - het wapen in handen kreeg en tegenover de tengere Raja kwam te staan.



Ook verstuurde hij binnen drie minuten na het schietincident via zijn mobiel een testament en een afscheidsbrief van twaalf regels naar familie, wat er op wijst dat hij zichzelf mogelijk van het leven wilde beroven. Die berichten zou Ferry, naar eigen zeggen, al rijdend met hoge snelheid in zijn auto hebben opgesteld en verstuurd. Ook de rechters van het Hof achten het onwaarschijnlijk dat hij dat allemaal in een paar minuten heeft gedaan.

Voorbereidingen getroffen

Volgens het OM waren er wel degelijk voorbereidingen getroffen en is er sprake van moord. Het hoger beroep gaat donderdag verder. Dan zal Raja's familie gebruik maken van haar spreekrecht. Ook zal het OM dan de eis bekend maken.