Hoger beroep in zaak Beusebos: "Rechter moet beslissing vernietigen"

PURMEREND - De stichting Vrienden van het Beusebos gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het bos in Purmerend voorlopig gesloten blijft. De stichting spande vorige maand een zaak aan bij de bestuursrechter om hun geliefde plek weer openbaar te maken voor wandelaars, maar die besloot dat het 'geen onderwerp is voor de bestuursrechter' omdat het niet om openbaar gebied gaat.

"Wij kunnen ons niet met deze uitspraak verenigen, reden waarom wij de rechter verzoeken deze uitspraak te vernietigen", valt te lezen in een persbericht van Vrienden van het Beusebos. "De stichting stelt echter dat het gebied altijd openbaar is geweest en dat de gemeente het argument nu gebruikt om het gebied af te schermen."

Een jaar geleden werden hekken rondom het gebied geplaatst. Volgens het college van Purmerend was de situatie niet meer veilig nadat er spijkermatten neergelegd waren om motorcrossers uit het gebied te verdrijven.