Meeuw doorboord met stalen pin in Julianadorp: "Wat moet hij een pijn hebben gehad"

JULIANADORP - Dierenverzorgster Melanie Leijding van vogelasiel De Paddestoel in Julianadorp kon haar ogen niet geloven toen afgelopen weekend een gewonde meeuw werd binnengebracht. Tot haar grote schrik bleek het beestje een enorme stalen pin in zijn lichaam te hebben. "Dit kan niet zomaar zijn gebeurd."

De meeuw werd door twee wandelaars in Julianadorp aan Zee gevonden. Het dier lag te spartelen op de grond en had een 'onbekend projectiel' in zijn lichaam. Toen het arme beestje werd onderzocht door de vogelopvang bleek dat het niet zomaar verwijderd kon worden. "Ik dacht toen: 'het zal toch niet zo zijn dat iemand dit beestje zoveel pijn aandoet'", aldus Melanie tegen NH Nieuws.

Na een röntgenfoto bij de dierenarts bleek dat het om een grote stalen pin ging, met een verdikking die in de borstkas terecht is gekomen. Er bestaan nu grote vermoedens bij de dierenarts dat iemand die pin in de meeuw heeft gestoken. "Het is bijna onmogelijk dat het voorwerp er op een andere manier in zijn gekomen", legt Melanie uit na onderzoek van de dierenarts.

De meeuw was dusdanig gewond en had zoveel pijn dat ze de vogel hebben laten inslapen. "Gelukkig hebben we hem uit zijn lijden kunnen verlossen. Wat moet hij een pijn hebben gehad", legt de verdrietige dierenverzorgster uit. "Er komen wel eens meeuwen binnen waarvan de poten en vleugels aan elkaar worden gebonden, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien."

De dierenarts heeft naar aanleiding van hun onderzoek de dierenpolitie ingeschakeld en melding gemaakt van mishandeling. De meeuw ligt nu bij de vogelopvang opgeborgen in afwachting van de bevindingen van de politie. "Je hoopt dat niet iemand dit op zijn geweten heeft, maar dat heeft het wel alle schijn van."