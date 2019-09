Martin Gaus is hondenliefhebber in hart en nieren: "Ze doen alles voor me"

AMSTERDAM - Wie het over honden heeft, heeft het over de markante Amsterdammer en tv-persoonlijkheid Martin Gaus. Hij kan lezen en schrijven met de viervoeters en is sinds jaar en dag specialist op het gebied van hondengedrag. Ruim 200.000 honden doorliepen inmiddels met succes zijn school.

Door zijn jarenlange ervaring is Gaus uitgegroeid tot een echte hondenkenner. "Op de een of andere manier straal ik uit dat ze veilig bij me zijn", zegt Martin Gaus over de honden die hij traint. "Dan doen ze van alles voor je."

Hond versus mens

Gaus vergelijkt de hond dan ook graag met de mens. "Hondentaal lijkt heel erg op mensentaal. Wij zwabberen dan wel niet met een staart, maar we laten wel op een andere manier zien dat we vrolijk zijn: we trekken onze wenkbrauwen op of we trekken grimassen. Honden hebben dat ook erg sterk."

Maar wat honden volgens Gaus extra leuk maakt, is het feit dat ze niet altijd luisteren. "Het gaat af en toen wel eens mis en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vind het leuk als het fout gaat. Het zijn geen slaafse dieren. Men maakt van honden slaafse dieren en daar heb ik een hekel."

De Amsterdammer was niet altijd helemaal bezeten van honden. Gaus kon ooit professioneel honkballer worden en deed dat niet onverdienstelijk. Op zijn vijftiende speelde hij al in het Nederlands team. "Scouts vertelden me dat ik naar de New York Yankees moest komen."

Slager

Dat deed hij niet want zijn vader, die grossier in vlees was, had andere plannen met hem. Zo haalde Martin eerst nog zijn slagersvakdiploma en leerde hij koeien slachten, voordat hij in zaken ging.

"Met een stel partners had ik een staalhandel. Daarvoor zat ik ook in het staal bij een Amerikaans bedrijf. Door de verkoop van een deel van mijn aandelen heb ik het dierenhotel gefinancierd."

Hondenpsychiator

Om aandacht te krijgen voor zijn nieuwe onderneming presenteerde hij zich als hondenpsychiater. Dat sloeg aan en hij lokte er veel pers mee. Nadat een cameraploeg van de TROS was langs geweest, stond de telefoon een jaar lang roodgloeiend. "Toen wist ik een ding zeker: dat ik op televisie moest komen."

"De afgelopen veertig jaar hebben we uitgerekend dat we zo'n 235.000 honden honden opgevoed hebben. Overal waar ik kom en ik zie mensen op een bepaalde manier met hun hond lopen, denk ik: 'hé, dat is een Gaus-hond'."

