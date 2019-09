Omwonenden Julianapark helpen festivalorganisator met opruimen van achtergebleven troep

HOORN - Het Julianapark lag de afgelopen week nog vol met zwerfafval als nasleep van het Outdoor Stereo Festival. De troep leidde tot veel kritiek op de organisatie. Festivalorganisator Rob van der Molen vroeg omwonenden daarom via Facebook of ze hem gisteravond wilden helpen met opruimen.

De troep leidde onder andere tot kritiek vanuit de Hoornse gemeenteraad. Festivalorganisator Rob van der Molen legt uit: "Er zijn donderdag nog wel zuigmachines geweest in het park, maar die nemen gewoon niet alles mee. Sommige dingen blijven hangen in het gras en die moet je met de hand opruimen."

En dat is wat er gisteravond gebeurde. Rob zette namelijk een oproep op Facebook of mensen hem wilden helpen met de klus, in ruil voor gratis pizza. Tientallen mensen kwamen opdagen om met hem mee te bukken, te graaien en te plukken.

Voor het milieu

Maar voor die pizza kwamen ze eigenlijk niet. "Wij doen het voor het milieu", roept één van de meehelpende jongens. "Ik help graag opruimen", vertelt een mevrouw. "Ik wandel graag in dit park en we hebben vorige week een leuk feest gehad."