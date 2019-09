Grote ravage bij botsing in Zaandam, bestuurder gewond naar ziekenhuis

ZAANDAM - Twee auto's zijn bij een kruising aan de Houtveldweg in Zaandam tegen elkaar gereden. Een bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Op foto's is te zien dat de zijkant van een van de betrokken auto's volledig is ingedeukt. De inzittende van die auto is na behandeling van ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gereden.

De ravage na het ongeluk was groot. Het kruispunt is volgens een omstander een uur dicht geweest voor onderzoek. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.