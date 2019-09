Bussums reparatiecafé verwacht drukte door campagne: 'repareren is beter dan recyclen'

BUSSUM - Het Repair Café in Bussum ziet gouden tijden tegemoet nu de overheid via een SIRE-campagne repareren gaat promoten. "Het zal wel druk worden", zo verwachten ze.

"Dit is een wekkerradio, maar het licht doet het niet meer", zegt Frans Snijders uit Bussum. Hij zit in zijn woonkamer aan een grote houten tafel vol met gereedschap en diverse elektronische apparatuur die nog gerepareerd moeten worden.

Frans is één van de ruim dertig vrijwilligers van het repaircafé in Bussum, waar je één keer per maand terecht kan om alles wat kapot is te laten maken. Bij Frans zat het reparatievirus er al vroeg in. "Ik repareerde als kind ook al. Ik kom uit een groot gezin en daar ging nog wel eens wat kapot." In de kamer staat een foto waar als kleine jongen een fiets staat te repareren.



Stortplaats

Deze week startte de overheid een SIRE-campagne om repareren te promoten met als slogan: 'Waardeer het. Repareer het. "Dat is me echt uit het hart gegrepen", zegt Frans. "Repareren is tien keer beter dan recyclen, want bij recyclen komt het overgrote deel op een stortplaats terecht."



Een van de campagnespotjes:







Niet alles kan gerepareerd worden of is zinvol omdat er inmiddels energiezuinigere alternatieven bestaan, zo geeft ook Frans toe. "Een oude beeldbuis televisie zou ik vervangen door een platte tv als die kapot is, maar mijn inschatting is dat negentig procent gewoon weer gerepareerd kan worden. Op dit moment is het zo dat vijfennegentig procent wordt weggegooid. Doodzonde."

95% weggegooid

Het repaircafé bestaat inmiddels acht jaar en krijgt elke maand tussen de 30 en 60 bezoekers. Organisator van het repaircafé Bussum Petra Olgers verwacht dat er nog meer mensen gaan komen door de campagne. Ze moet even denken als de vraag gesteld wordt of het café een nieuwe stroom bezoekers aankan. "Ik denk het wel. Ik denk dat er als meer mensen komen, er ook meer vrijwilligers komen."

Komende zaterdag is het volgende Repair Café in Bussum.