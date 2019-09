Decorbouwers zetten puntjes op de 'i' voor theaterstuk Luwte: "Dit is zeker geen routine"

IJMUIDEN - Zo'n 75 acteurs, muzikanten en dansers spelen donderdagavond voor het eerst de voorstelling 'Luwte' op een braakliggend terrein in het havengebied van IJmuiden. Vanavond is de try-out. In de laatste uurtjes voor de try-out zetten de decorbouwers de puntjes op de 'i'.

Er wordt nog wat geschilderd, de microfoons worden klaargezet, de spotlights nog een keer afgesteld en iemand zet de straat af met een roodwit lint. En dat alles in serene rust. Dat is het voordeel van een goede planning. Het is vanmiddag slechts een kwestie van finetunen.

"Het ziet er misschien uit alsof het routine is, maar dat is het zeker niet", zegt Chantal van Honk, verantwoordelijk voor de veiligheid. "We doen dit namelijk niet elke maand op een bijzondere locatie als deze. Maar we hebben een goede planning gemaakt en iedereen heeft zich er aan gehouden. Dan heb je op het eind tijd over."

'Een spektakel'

Stichting Theatermanifestatie IJmond speelde eerder het stuk 'Schemering' in de tuin van kasteel Assumburg in Heemskerk. En gaat de komende dagen met Luwte de uitdaging aan op een rauw stuk grond tegen de duinen van IJmuiden. Luwte gaat over een gemeenschap die woont op een plek waar de wind nog nooit heeft gewaaid.

De tribune is nu nog leeg maar zal vanavond tijdens de try-out al deels gevuld zijn en tijdens de 'echte' voorstellingen van donderdag tot en met zondag waarschijnlijk goed bezet zijn. "Het beloof spektakel te worden", besluit Chantal.