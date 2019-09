Moordenaar kickbokser Coen de Nijs zegt niets over motief

ALKMAAR - De 46-jarige man die eind mei bekende in 2001 in Alkmaar kickbokser Coen de Nijs (38) te hebben doodgeschoten, heeft nog niets willen zeggen over het motief voor de moord.

Het onderzoek daarnaar is nog volop gaande, zei de officier van justitie vandaag tijdens een eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Alkmaar.

De Est Juri H. was zelf niet aanwezig, vanwege problemen met zijn vervoer vanuit de gevangenis in Ter Apel naar de rechtbank in Alkmaar. Hij had dat wel gewild, aldus zijn advocaat. "Wat hem betreft is het klaar. Hij wil dat zijn zaak zo snel mogelijk wordt behandeld. Hij begrijpt er niets van dat dat nog niet kan", zei ze.

Onderzoek

Het proces tegen de Est gaat op 2 december verder, maar vermoedelijk wordt zijn zaak ook dan nog niet inhoudelijk behandeld. De aanklaagster kon niet zeggen of het onderzoek dan is afgerond.

Coen de Nijs werd op 22 juni 2001 op klaarlichte dag in het centrum van Alkmaar doodgeschoten. De politie heeft altijd in het duister getast over de achtergronden. Toen hij de moord bekende, zat H. in Nederland een gevangenisstraf uit voor wapenbezit.