Dochter bezorgd om vermiste vader met Alzheimer: "Hij heeft geen tijdsbesef"

HOOFDDORP - De 62-jarige Estario Boasman uit Hoofddorp is sinds gistermiddag 15.30 uur vermist. Omdat de man lijdt aan Alzheimer, zit de familie met de handen in het haar. "Het gaat toch wat slechter dan we dachten."

Estario woonde nog zelfstandig thuis, waar regelmatig thuiszorg langskwam om poolshoogte te nemen. Toen Estario gisteren ineens niet open deed voor de verpleegkundige, gingen alle alarmbellen af. "De buurvrouw heeft hem om 15.30 uur weg zien gaan, of hij daarna is thuisgekomen, is de vraag", zegt zijn 24-jarige bezorgde dochter Jaleesa Boasman.

Voor Jaleesa en haar familie bestaat vandaag uit flyers maken, uitdelen, rondjes rijden en 'iedereen aanspreken in Hoofddorp'. "Mijn vader heeft Alzheimer en heeft geen tijdsbesef. Hij is vaak te vinden in Toolenburg, Floriande en het centrum", schrijft de bezorgde dochter in haar Facebookoproep, in de hoop dat iemand haar vader vindt.

'Toch wat slechter'

De vermiste man kon altijd goed alleen wonen, volgens Jaleesa. "Je mag hem niet te veel zeggen wat hij moet doen. Moeten we hem dan opsluiten?", vraagt zij zich hardop af tegenover NH Nieuws. Maar als haar vader wordt teruggevonden, komen er zeker aanpassingen. "Het gaat toch wat slechter dan we dachten."

Mocht u Estario Boasman zien, neem dan contact op met de politie.