LIVE: EOD in actie bij vondst scooter met explosief in Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Aan de Nieuweweg in Hoogkarspel is een explosief gevonden bij een scooter. De omgeving is afgezet, de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is aanwezig en meerdere woningen zijn ontruimd.

Het is nog niet bekend om wat voor explosief het precies gaat. De hulpdiensten hebben groot alarm geslagen.

🔴 LIVE | Verslaggever Maarten Edelenbosch is in Hoogkarspel en praat je bij via de stream

Ontruimingen

De politie heeft drie woningen ontruimd, andere bewoners worden verzocht binnen te blijven. De ontruimde bewoners zijn elders opgevangen.

Geldautomaat

Afgelopen nacht was er een verdachte situatie bij een geldautomaat in Hoogkarspel. Mogelijk heeft de vondst bij de scooter hier iets mee te maken. De politie vindt het nog 'te vroeg' om hier wat over te kunnen zeggen, laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws.