Enkhuizer Jelle (26) is de beste palingroker van Nederland: "Erkenning voor mijn werk"

ENKHUIZEN - De 26-jarige Jelle Dekkers uit Enkhuizen is afgelopen zaterdag verkozen tot de beste palingroker van het land, tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Kortenhoef.

Jelle nam het daarbij op tegen honderdtwintig andere deelnemers. Tijdens het Nederlands kampioenschap paling kreeg elke deelnemer zes palingen, die ze zelf moesten zouten en roken.

De jury beoordeelde Jelle zijn paling op de rooksmaak, de kleur van de filets, de zoutsmaak en hoe de vissen eruit zagen. "Ik heb voornamelijk gewonnen vanwege de goede rooksmaak en het zelf zouten", vertelt Jelle aan NH Nieuws.

Waardering voor het vak

Veel oefenen was niet nodig voor Jelle. Hij rookt al tien jaar paling en dit doet hij bijna elke dag. "Ik oefen simpelweg door ook gewoon mijn werk te doen", vertelt hij. Toch is hij wel erg blij met de prijs. "Het is een waardering voor je vak, een soort erkenning. In 2016 heb ik ook gewonnen, maar dan denken mensen misschien nog dat dat een toevalstreffer was. Dus dat het nu weer is gelukt is extra leuk."

Makkelijk verkopen

In het dagelijks leven werkt Jelle bij Schilder Vis in Enkhuizen. In het weekend trekt hij daarnaast de markten op en verkoopt hij paling. Dat hij nu Nederlands kampioen is geworden, helpt de handel absoluut. "In de kraam maak ik het wel kenbaar. Het verkoopt wat makkelijker. Klanten hebben sneller vertrouwen dat de vis goed is."