De Peiling: Veel kinderen hebben astma door uitlaatgassen

NOORD-HOLLAND - Nergens in Europa hebben zoveel kinderen astma door uitlaatgassen als in Nederland. Vooral in de grote steden in de Randstad is dat een fors probleem. De helft van de astma-gevallen bij kinderen wordt daar veroorzaakt door vieze lucht.

Diesel

De grootste boosdoeners zijn diesel-auto's en vrachtwagens. Die stoten relatief veel stikstofdioxide (NO2) uit. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen. Volgens het Longfonds lijden ongeveer 100.000 kinderen jonger dan veertien aan de ziekte. Directeur Michael Rutgers van het Longfonds vindt dat overheid meer moet doen om kinderen te beschermen.

Schone Lucht

De overheid is dus aan zet. Daarom werkt staatssecretaris Van Veldhoven aan een plan om de vervuiling te lijf te gaan: het Schone Lucht Akkoord. Dat moet voor veel gezondheidswinst zorgen, maar het duurt zeker tot 2030 voordat het plan echt resultaten afwerpt. Maar is die tijd er wel? Wie in een grote stad woont, langs een snelweg of in de buurt van een veehouderij, leeft gemiddeld achttien maanden korter.

Vooruitgang

Het gaat al wel de goede kant op, want sinds 1990 is de luchtvervuiling in Nederland gehalveerd. Maar de uitstoot van stifstofdioxide neemt langzaam maar zeker weer toe. Dat komt onder meer doordat het verkeer steeds drukker wordt. Het Longfonds en andere partijen pleiten ervoor om voortaan geen scholen, kinderdagverblijven en sportvelden meer aan te leggen in de buurt van snelwegen. Ook moeten grote vervuilers harder worden aangepakt.

Wat vind jij?

Doet de overheid genoeg om de luchtvervuiling aan te pakken of moeten er hardere maatregelen worden genomen? We horen het graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.