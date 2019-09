VIDEO: Honden nemen laatste zomerse duik in zwembad Uitgeest

UITGEEST - Kwispelende honden in Zwembad De Zien in Uitgeest. Het zwemseizoen zit erop en traditiegetrouw betekent dat de laatste duik is gereserveerd voor de trouwe viervoeters.

Het afsluitende hondenzwemmen was een van de hoogtepunten tijdens een 'redelijk zwemseizoen', zo legt vrijwilliger Dick Adrichem uit voor de camera van Nieuwspartner OSU Uitgeest. "We zitten nu op zo'n 37.000 bezoekers, tegenover 56.000 vorig jaar. Maar dat kwam toen mede door een fantastisch voorseizoen. Dit seizoen waren het gewoon pieken en dalen."

Het hondenzwemmen is een jarenlange traditie om het seizoen feestelijk af te sluiten.

Voor de badgasten mag het seizoen er nu dan op zitten, voor veel vrijwilligers is het na dit weekeinde het startpunt van nieuwe werkzaamheden, zo vervolgt Adrichem. "Het onderhoud aan het zwembad begint dan weer. En dit jaar moet ook de horeca weer aangepakt worden. Dus er is genoeg te doen deze winter."