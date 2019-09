Fietser zwaargewond na aanrijding met auto in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Stadhouderskade in Amsterdam is vannacht een fietser geschept door een huurauto. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 2.15 uur vannacht, vlak voor het Marriot Hotel en is door meerdere omstanders gezien. Een taxichauffeur zag dat de automobilist erg hard reed toen hij met de fietser in botsing kwam. "De fietser vloog meters door de lucht voordat hij op de grond belandde."

Straat afgezet

Een andere getuige hoorde een 'harde knal' en rende vervolgens meteen naar het slachtoffer toe om te zien hoe hij er aan toe was. "Het was niet goed, kan ik je vertellen."

De politie heeft de Stadhouderskade lange tijd afgezet. Meerdere ambulances en ook een helikopter van het Mobiel Medisch Team (MMT) kwamen op het ongeluk af. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd, wordt momenteel onderzocht. De bestuurder van de auto is door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor.