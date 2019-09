Rechter moet buurtruzie om appeltjesgroen huis in Den Helder sussen

DEN HELDER - Al maanden wordt er in Den Helder ruzie gemaakt over het appelgroene huis van de 82-jarige Ineke van Amersfoort. Buurtbewoners en de gemeente eisen dat de woning een beschaafder kleurtje krijgt, maar Ineke weigert haar stulpje over te kwasten. Daarom komt vandaag een rechter van de rechtbank Amsterdam langs om het huis persoonlijk te beoordelen.

De rechter zal uiteindelijk moeten bepalen of Van Amersfoort groen licht krijgt voor de kleur van haar huis of dat zij haar woning moet laten overschilderen.

Zalmroze en turquoise

"Ik word er gewoon vrolijk van", zei ze begin dit jaar tegen NH Nieuws. Eerder verfde de bejaarde vrouw haar stulpje al eens zalmroze en turquoise.

Dat de groene gevel zoveel boze reacties op zou roepen had ze niet verwacht. "Het is gewoon willekeurig", zei Ineke pissig. "Rood mag, blauw mag, geel mag. Dan mag appeltjesgroen ook."

