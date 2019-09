Oranje wint ook de uitwedstrijd in Estland

TALLINN - Oranje moest wat geduld hebben, maar won drie dagen na de zege op Duitsland, ook de uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Estland met 4-0. Bij de rust was het nog maar 1-0 voor Nederland. Ryan Babel had met een doelpunt vóór en een na de rust een belangrijk aandeel in de overwinning. De andere doelpunten kwamen op naam van Memhis Depay en Georginio Wijnaldum.

Bondscoach Ronald Koeman had al aangekondigd dat hij zijn team waarschijnlijk op een paar plaatsen zou wijzigen en zo geschiede. De hele rechterflank werd vernieuwd. Dat betekende dat Ajacied Joël Veltman zijn rentree mocht maken in Oranje. Davy Pröpper startte rechts op het middenveld en Donyell Malen op de rechtervleugel.

Ryan Babel

Drie dagen na een ijzersterke tweede helft tegen Duitsland was Ronald Koeman benieuwd of zijn elftal ook tegen een ploeg van het kaliber Estland scherp voor de dag kon komen. De bondscoach zag zijn ploeg sterk starten. Estland kwam nauwelijks van de eigen helft en keek al na zeventien minuten tegen een achterstand aan. Babel vierde zijn zestigste interland met de openingstreffer. Daley Blind gaf een lage voorzet van links die door Babel in het doel werd getikt.

Hoewel Oranje een enorm veldoverwicht had lukte het de ploeg niet om door de geparkeerde bus van de Esten heen te komen. De keeper van Estland werd wel een aantal keer getest met afstandsschoten, maar hij greep steeds goed in. Aan de andere kant hoefde Jasper Cillessen nauwelijks in actie te komen in de eerste helft.

Opnieuw Ryan Babel

Kort na de rust was het opnieuw Babel die zijn tiende doelpunt voor Oranje scoorde. Ditmaal kwam de voorzet van rechts van Depay en maakte hij het doelpunt met zijn hoofd in plaats van met zijn voet.

Memphis

Een kwartier voor tijd werd het 0-3 door Depay. De assisit kwam met een mooi boogballetje van Matthijs de Ligt die Depay de diepte in zag gaan.

Kort daarna moest Cillessen voor de eerste en enige keer gestrekt gaan bij een uitbraak van Estland.

Wijnaldum

De 0-4 viel vier minuten voor tijd. Uit een vrije trap kopte Wijnaldum de bal achter de Estse keeper.

Kans op kwalificatie

Door de zege houdt Oranje een grote kans op de twee bovenste plaatsen van de poule en heeft het zelf in de hand of het groepswinnaar wordt. Dat vergroot de kans op een gunstige loting voor het EK. Doordat Duitsland vanavond won van Noord-Ierland gaan die twee ploegen aan de leiding in de poule met twaalf punten uit vijf wedstrijden. Nederland heeft negen punten uit vier wedstrijden.

Oktober vervolg

De kwalificatiereeks gaat in oktober verder met op 10 oktober de thuiswedstrijd tegen Noord-Ierland.

Opstelling Estland: Lepmets; Teniste, Tamm, Klavan, Kallaste; Ainsalu (Dmitrijev/88), Mets, Kaït; Zenjov (Liivak/60), Sorga, Ojamaa (Sappinen/85)

Opstelling Nederland: Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; Pröpper, Wijnaldum, F. de Jong (L. de Jong/72); Malen (Berghuis/63), Memphis, Babel (Strootman/84)