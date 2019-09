Kind op fiets gewond bij aanrijding in Uithoorn

UITHOORN - Een kind is gewond geraakt bij een aanrijding in Uithoorn. Het jonge slachtoffertje fietste over straat toen het werd geschept door een auto.

Het ongeluk, waarbij het fietsje gedeeltelijk onder de auto terechtkwam, gebeurde aan het begin van de avond in de Bieslook.

Op een foto uit de straat is te zien hoe enkele ambulancemedewerkers en getuigen zich over het kind ontfermen. Over de verwondingen is niets bekend, behalve dat behandeling in het ziekenhuis nodig was.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.