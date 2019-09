Achterstallig onderhoud bedreigt voortbestaan Beverwijkse sportschool: "Dit kan zo niet langer"

BEVERWIJK - José Philipoom en Valery Buitenhuis zijn driftig op zoek naar een nieuwe bestemming voor hun sportschool. In het pand aan de Kingsford Smithstraat is het nauwelijks nog verantwoord kinderen te ontvangen.

Het lekt, er zitten barsten in de muur, plafondplaten zitten los en het ruikt er muf. "Dit kan zo niet langer", zegt José. Met haar vijf jaar geleden overleden man Frank begon ze in 1984 op deze plek Sportcentrum Frank Philipoom.

Eind vorig jaar verkocht ze het pand aan een projectontwikkelaar met wie ze heeft afgesproken dat ze haar activiteiten daar nog een tijdje mag voortzetten. Een andere afspraak luidt echter dat er geen herstelwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd.

José dacht dat die afspraak geen probleem zou opleveren. Lang leefde ze namelijk in de veronderstelling dat ze gemakkelijk een ander gebouw zou vinden en kunnen betrekken. Nu de gemeente duidelijk heeft gemaakt geen alternatieve locatie voorhanden te hebben, vreest ze dat ze de deuren moet sluiten. "En dat zal een klap voor de buurt zijn."

Meer dan een sportcentrum

De sportschool, gevestigd in de Pilotenbuurt, is namelijk veel meer dan een sportcentrum. Valery: "We geven hier niet alleen judo en karate. We vangen veel kinderen op, veel gezinnen en proberen echt meer te doen dan alleen een uurtje sport in de week. Ik heb het gevoel dat we hier echt een functie hebben. Wat wij doen is de sport gebruiken om de kinderen met elkaar in verbinding te laten komen en van elkaar te laten leren."

Beide vrouwen hadden gehoopt dat de gemeente de taak van hun sportcentrum op waarde zou schatten. Rond het gebouw vond begin dit jaar een aantal mishandelingen plaats en gold een samenscholingsverbod. Jose: "Hier in de Pilotenbuurt zijn best wat problemen. Wij spelen een rol als centraal punt, een plek waar mensen samen komen en met elkaar praten. De gemeente bleek daar niet vatbaar voor."

Van 'sport' naar 'maatschappelijk'

Officieel heeft het gebouw een sportfunctie, waardoor het moeilijk is een ander pand te vinden. Dat zal makkelijker gaan als het onderkomen bij de gemeente de functie 'maatschappelijk' krijgt. Valery staat in nauw contact met de gemeente en hoopt dat een wijziging van de bestemming hun sportschool weer toekomst biedt.

De gemeente zegt in een reactie een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan met belangstelling tegemoet te zien. "Als er een concreet verzoek binnenkomt, zullen we dit uiteraard zorgvuldig in behandeling nemen. Dan kunnen we gericht meedenken", aldus wethouder Serge Ferraro.