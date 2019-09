Nieuw-Vennepers smalend over politie na getuigenoproep vol fouten: "Gewoonweg dom"

NIEUW-VENNEP - Om een inbraak in een supermarkt in Nieuw-Vennep op te lossen, heeft de politie posters laten drukken met het verzoek aan getuigen zich te melden. Er staan echter zoveel fouten op de poster dat omwonenden zich afvragen of ze de oproep wel serieus moeten nemen.

"De politie onderzoekt een inbraak in Supermarkt, gevestigd aan de Kaslagerring 25 te Hoofddorp", luidt de eerste zin van de oproep. De enkele grammaticale foutjes daargelaten staan er in die zin ook twee andere missers. Zo is de straatnaam verkeerd gespeld (Kaslagerring i.p.v. Kalslagerring) en wordt de verkeerde plaats genoemd (Hoofddorp i.p.v. Nieuw-Vennep).

"Hoofddorp?", vraagt iemand zich af bij een post over de poster in de groep Je bent Nieuw-Venneper als... . "Hebben we iets gemist?", vraagt ze zich af of Nieuw-Vennep inmiddels is opgeslokt door Hoofddorp. Hoewel sommigen het opnemen voor de politie ('zijn ook maar mensen, geen robots'), vinden de meeste anderen de poster allesbehalve een visitekaartje voor de politie.

'Gewoonweg dom'

"Dit is uiterst onprofessioneel en ontzettend knullig", reageert iemand. "Niet alleen een typefout, maar de hele plaats ook verkeerd. Dat is geen klein foutje meer. Dat is gewoonweg dom." Door het aantal missers vragen sommigen zich af of de oproep wel echt is.

Een Nieuw-Vennepse verzekert NH Nieuws dat ze vanochtend een motoragent in de weer heeft gezien met de posters. "Hij heeft ze overal in de buurt van de supermarkt opgehangen", vertelt ze. "Fouten maken is menselijk, maar hier begrijp ik niks van, dus ik dacht ook aan een grap."

'Kennelijk enkele fouten'

Supermarktpersoneel laat weten op de hoogte zijn van de fouten op de poster, maar wil er verder niets over kwijt. Een politiewoordvoerder laat weten het te betreuren dat de informatie op de poster niet klopt. Ze stelt dat er 'omwille van de snelheid' waarmee de oproep is opgesteld 'kennelijk enkele fouten zijn ingeslopen'.