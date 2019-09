Egmondse strandhuisjes verdwijnen naar winterstandplaats: "Altijd triestig"

EGMOND AAN ZEE - Het jaarlijkse weghalen van de strandhuisjes is momenteel in volle gang op het strand van Egmond aan Zee. Nog tot en met zaterdag worden de huisjes weggehaald en gestald op de winterstandplaats. Voor de huiseigenaren is dat toch echt het teken dat de zomer erop zit: "Het is altijd echt het eind, het is klaar, weer een jaar voorbij."

De huiseigenaren hebben traditioneel van begin april tot 15 september om te genieten van hun huisje. Een bevoorrechte positie, weet één van de strandbewoners, want er is een lange wachtlijst met meer dan honderd gegadigden die graag aanspraak maken op een standplek.

De geluksvogels zijn desondanks niet allemaal bedroefd dat het er nu opzit. "Lekker weer thuis een warme douche", blikt vrijwillige strandwacht Rob Leguijt vooruit. "Dat is het eerste wat ik ga doen als ik weer thuis ben, want we hebben hier een koude buitendouche." Voor eigenaar Jan van der Burg is het wel een sombere dag. "Het is echt altijd een beetje triestig."

Strandwacht niet in zee

De vrijwillige strandwacht zat als allereerste in zijn huisje en verlaat aanstaande zaterdag als laatste het strand. De hele zomer was hij continue aanwezig op het strand, ook tijdens de warme dagen. "Dan weet je niet waar je het zoeken moet", lijkt hij het zeewater te vergeten. "Ik ben nog niet in zee geweest, hooguit tot mijn knie, dat is alles." Of hij hiermee de enige strandwacht in Nederland is die niet van de zee houdt, durft hij niet te zeggen. Hij voegt er wel aan toe dat zijn vrouw, waarmee hij de taak deelt, wel graag in zee zwemt.

Echt Hollandse zomer

Voor alle huiseigenaren is het nu dus weer wachten tot april volgend jaar, en dus zit er niks anders op dan nog even terug te blikken op afgelopen zomer. "Ik zou het een zeven geven", oordeelt Gerard Woudenberg. Vriend Jan van der Burg vervolgt: "Vorig jaar was het misschien nog iets beter, maar dan heb je alleen maar zon en geen wind. Deze zomer was echt een Hollandse zomer, dus een 7,5."