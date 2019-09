Massagesalons hebben last van happy-end-imago: "Ik doe niet alles voor geld!"

HAARLEM - In alle zes massagesalons die Haarlemmermeer tot voor kort telde, werden happy ends aangeboden. Dat bleek uit controle van de gemeente. Die foute salons werden direct gesloten, maar massagesalons die zich wel aan de regels houden, hebben last van de slechte naam.

"Mensen denken gelijk 'die doet wat extra', dat gevoel is niet leuk. Massagesalons hebben een slechte naam", vertelt Feng Ling Liu van massagesalon Shu Xin aan de Kampersingel in Haarlem. "Soms is geld wel lekker. Geld verdienen is altijd goed, maar niet alles voor geld. Niet alles!", benadrukt Feng.

Ondanks het slechte imago schieten de salons als paddenstoelen uit de grond in Haarlem. Buurtbewoner Martijn van Zijtveld zie het met lede ogen aan. "Het verbaast me dat er nog eentje bij is gekomen. Hij zit recht tegenover m'n huis. Ik kijk bijna naar binnen", vertelt hij met een bedenkelijke blik.

Martijn vermoedt dat er bij de salon tegenover zijn huis regelmatig mannen naar een hoogtepunt worden gemasseerd. "Ik kan niet oordelen over wat er binnen gebeurt. Daarvoor zou ik er zelf naar binnen moet gaan maar dat ga ik niet doen. Maar als ik die prijzen zie, denk ik 'hoe kun je daar van rondkomen?."

"Pijnlijk", vindt Feng dergelijke vooroordelen. Toch lijkt ze zijn punt wel te begrijpen "Het is lastig als massagesalons happy ends blijven geven."