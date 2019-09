Haarlemse politie waarschuwt winkeliers: 'Houd smartphones uit het zicht'

HAARLEM - De Haarlemse politie roept kleine middenstanders in de stad op alert te zijn op een truc waarbij medewerkers worden afgeleid om hun smartphone te stelen.

De dieven die de truc gebruiken komen standaard met z'n tweeën de winkel in. Terwijl een van hen de betreffende medewerker met een vaag en vaak onverstaanbaar verhaal afleidt, scant de ander de zaak af op onbeheerde telefoons.

Indien er smartphones door de zaak slingeren, waagt de dief een poging die ongezien in z'n zak te steken. Vervolgens verlaten de twee gezamenlijk de winkel.

Kledingzaken en kapsalons

Omdat winkelpersoneel geneigd is smartphones op balies of tafels te laten liggen, slagen de daders vaak in hun opzet, meldt de politie. "We zien een stijging in het aantal diefstallen bij kleine kledingzaken, kappers en andere eenmanszaken. Bij deze diefstallen worden de telefoons van het personeel weggenomen."

De politie raadt aan smartphones uit het zicht van klanten op te bergen. Gedupeerde middenstanders wordt dringend aangeraden aangifte te doen.