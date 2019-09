Obdammer (26) blijft langer vastzitten voor invoer van softdrugs

OBDAM - De 26-jarige L. van der Z. uit Obdam, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van hasj en hennep uit Spanje, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank van Alkmaar vanmiddag besloten.

De Obdammer werd afgelopen mei aangehouden na invallen van de douane op bedrijventerrein Het Braken in Obdam. De FIOD (Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst) doorzocht die dag meerdere panden, woningen en vrachtwagens. In één van die doorzochte vrachtwagens werd de softdrugs aangetroffen.

Van der Z. is vooralsnog de enige verdacht die rondom deze zaak is aangehouden. Het Openbaar Ministerie is nog wel op zoek naar enkele mede-verdachten, zo bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws.

Het OM onderzoekt momenteel nog wat er zich precies heeft afgespeeld. Op 29 november is de volgende zitting in de rechtbank van Alkmaar. Van der Z. blijft de aankomende tijd in ieder geval nog vastzitten.