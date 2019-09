Terreinwagen vliegt uit de bocht en belandt op fietspad in Egmond-Binnen

EGMOND BINNEN - Een automobilist is vanmiddag met zijn terreinwagen uit de bocht gevlogen op de Herenweg in Egmond-Binnen. De bestuurder is nagekeken in de ambulance, maar is niet ernstig gewond.

De Land Rover raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, kantelde op z'n zij en kwam twee meter verderop op het fietspad tot stilstand. Daar fietste op dat moment niemand.

Het verkeer op de Herenweg heeft vertraging door het ongeluk. Een bergingsbedrijf zal de terreinwagen, die zwaar beschadigd is geraakt, wegslepen.