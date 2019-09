Amsterdamse Voedselbank ziet steeds meer eenoudergezinnen en 60-plussers

AMSTERDAM - Het aantal Amsterdamse huishoudens dat afhankelijk is van de Voedselbank stijgt harder dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een enquête afgenomen door de Voedselbank zelf.

In het eerste half jaar van 2019 hebben 9 procent meer huishoudens zich aangemeld ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Tussen de nieuwe aanmeldingen zitten opvallend veel eenoudergezinnen en 60-plussers.

Volgens Margje Polman Tuin van Voedselbank Amsterdam speelt de verhoging van het btw-tarief een belangrijke rol in de stijging. Bijna 3000 mensen, verdeeld over 1200 huishoudens in de stad zijn afhankelijk van de Voedselbank. "De economie groeit, maar er is nog steeds een grote groep mensen die niet meeprofiteert van deze stijging, waaronder eenoudergezinnen. De verhoging van het btw-tarief op boodschappen van 6 naar 9 procent begin dit jaar is ook een probleem voor sommige huishoudens", zegt Polman Tuin.

De groei van het aantal klanten ziet ze niet als een probleem. "Wij kunnen die stijging van 9 procent aan, waar wij momenteel nog wel steeds mee zitten is een tekort aan vrijwilligers bij de organisatie".

Maximale termijn

De Voedselbank biedt steun voor een periode van drie jaar, maar die wordt vaak overschreden. "Het is heel lastig voor ons om klanten die langer dan drie jaar bij ons lopen te laten uitstromen. Hun problematiek is vaak heel complex, voor de hulpverlening is het lastig hen uit de ontstane situatie te krijgen", aldus Polman Tuin.

Nieuwe formule

Voedselbank Amsterdam is momenteel bezig met het opstarten van een supermarktmodel in de Pijp, de Voedselmarkt. Het idee is dat klanten zelf hun boodschappen uitkiezen in plaats van kant-en-klare pakketten aan te bieden. Hiermee wil de Voedselbank de drempel verlagen voor mensen die het nodig hebben. "Het concept is natuurlijk niet zoals bij een normale supermarkt, aangezien we nooit voedsel inkopen maar gedoneerde producten aanbieden. Dit moet een manier zijn om schaamte bij mensen weg te nemen en ze over de drempel heen te helpen", zegt Polman Tuin.

Eind dit jaar moet de eerste Voedselbank-supermarkt open gaan, het doel is dit concept daarna uit te breiden over heel Amsterdam.