Tips gevraagd over zwarte Golf na mishandeling in auto IJmuiden

IJMUIDEN - De politie zoekt mensen die afgelopen zaterdag rond 16.00 uur aan het Vierkante Bos in IJmuiden een zwarte Volkswagen Golf hebben zien wegrijden. Vermoed wordt dat de bestuurder of inzittenden van die auto meer weten van of betrokken zijn geweest bij een mishandeling in een auto die daar geparkeerd stond.

De mishandeling vond plaats rond 16.00 uur, meldt de politie in een Facebook-post. Het enige dat de politie daaraan wil toevoegen is dat het slachtoffer een IJmuidenaar is. Wat zich in de straat heeft afgespeeld en hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend.

"Gezien het tijdstip moeten meerdere mensen dit (het wegrijden van de zwarte auto, red) hebben opgemerkt", aldus de politie. Wie de auto heeft zien rijden, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.