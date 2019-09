OM: 'Verdachte (66) stak met broodmes in op kunstenares Lydia de Loos'

ANNA PAULOWNA - De twee verdachten (71 en 66) van de steekpartij eind mei in Anna Paulowna blijven tot de zitting eind november vastzitten. De man en vrouw wordt poging tot moord ten laste gelegd. Het slachtoffer, kunstenares Lydia de Loos uit Van Ewijcksluis, raakte bij de steekpartij ernstig gewond. Ze werd op klaarlichte dag gestoken met een broodmes.

Beide verdachten waren bij de zitting aanwezig. De 71-jarige man barstte in snikken uit toen bij het betreden van de rechtszaal zijn familie zag zitten. "Wat een kutzooi," riep hij uit. Zijn vrouw (66) wist hem te kalmeren en bleef rustig tijdens de zitting.

Bedreigd

Wat er precies gebeurd is op 29 mei en waarom is tijdens de pro froma-zitting bij de rechtbank in Alkmaar nog niet duidelijk geworden. De steekpartij zou het gevolg zijn van een langslepende en hoogopgelopen burenruzie. Lydia de Loos - zelf niet aanwezig tijdens de zitting - voelde zich al jaren bedreigd door het oudere echtpaar en kreeg zelfs een noodmelder van de politie.

Lees ook: Politie zoekt videobeelden van steekpartij Anna Paulowna

Duidelijk is dat de vrouwelijke verdachte op de dag van de steekpartij een broodmes bij zich had. Volgens het OM zou ze bij het treffen van het slachtoffer van boven naar beneden op haar hebben ingestoken. De man zou zijn begonnen met schoppen. Omdat er geen scherp vleesmes, maar een gekarteld broodmes is gebruikt, ligt het volgens de verdediging niet voor de hand dat de steekpartij met voorbedachte rade zou zijn gebeurd.

Gevaar voor herhaling

De man wacht nog een psychologisch onderzoek. Zijn advocate heeft een verzoek ingediend om de voorlopige hechtenis op te heffen, vanwege zijn geringe aandeel in de steekpartij. Volgens de rechtbank is gezien de geschiedenis van de verdachten en het slachtoffer het risico op herhaling te groot om hen vrij te laten. "Hij heeft zijn vrouw niet tegengehouden terwijl hij wist dat zij een mes bij zich had," aldus de rechter.

De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt op 26 november.