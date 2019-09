Lichaam van vermiste Poolse man gevonden in water bij Hauwert

HAUWERT - De politie heeft vanochtend een lichaam gevonden van een man, in het water bij de Papenveer in Hauwert. Het zou gaan om een Poolse man die sinds 3 september vermist is. De man zou niet om het leven zijn gekomen door een misdrijf.

Dit heeft de politie gemeld via Twitter.

Het gaat hierbij niet om de 26-jarige Marcin Dmytryszyn, die al sinds maart vermist is. Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws. Het is niet duidelijk om welke Poolse man het wel gaat.