Schipbolbaas Benschop: 'Waken voor degradatie uit Champions League van de hub-vliegvelden'

SCHIPHOL - Pas als Schiphol buiten de top drie belangrijkste Europese hubs dreigt te vallen, is verdere groei noodzakelijk. Tot die tijd hoeft de luchthaven niet per se uit te dijen, zegt Schiphol-baas Dick Benschop vandaag in een interview met BNR, waarin hij ook waarschuwt voor degradatie uit de 'Champions League van de hubconnectiviteit'.

Met hubconnectiviteit doelt hij op de positie van Schiphol als transferluchthaven: een groot deel van de passagiers dat gebruikmaakt van de luchthaven stapt op Schiphol over op een andere vlucht. Sterker nog: een rapport uit 2016 wees zelfs uit dat afgemeten aan het aantal overstapverbindingen Schiphol na Frankfurt de tweede luchthaven van Europa is.



Voor zover bekend maakt het Parijse Charles de Gaulle de top drie momenteel compleet. Daar weer achter - op de vierde plaats - komt Istanbul Atatürk. Om uit de top drie te degraderen, wat Benschop wil voorkomen, moeten de Franse en Turkse luchthavens Schiphol dus inhalen.

Groei concurrentie

Om dat te bereiken moet het aantal mogelijke overstapverbindingen op Atatürk en Charles de Gaulle nog flink groeien. Op basis van het rapport uit 2016 heeft Charles de Gaulle nog zo'n 4.000 extra overstapverbindingen nodig om Schiphol voorbij te streven. Om Schiphol naar de vierde plaats te verdringen, moet het huidige aantal overstapverbindingen op Atatürk met zo'n 18.000 groeien.



Dat laatste lijkt een onbegonnen zaak, maar uit hetzelfde Connectivity Report uit 2016 blijkt dat de hubconnectiviteit van het Turkse vliegveld tussen 2006 en 2016 met maar liefst 771 procent is gegroeid. Als die trend doorzet, is het een kwestie van tijd voordat Istanbul Parijs passeert en Schiphol in de nek hijgt.

Toch ziet Benschop ook voor Schiphol mogelijkheden om door te groeien, zeker als daarmee de internationale concurrentiepositie van luchtvaartmaatschappijen wordt versterkt. En om het hoofd boven water te houden, moeten die bedrijven wel groeien, benadrukt hij tegenover BNR. "Maar dat betekent niet dat je in het wilde weg moet groeien."

Lelystad Airport

De Schiphol-baas zegt meer heil te zien in versterking van de hubconnectivteit dan in het sec nastreven van het aantal vliegbewegingen. En dan komt Lelystad Airport om de hoek kijken: want hoe meer vakantievluchten er in de toekomst vanuit Flevoland opstijgen, des te meer ruimte is er op Schiphol om Nederland met de rest van de wereld te verbinden, betoogt hij. "Dat is de echte Kip met de Gouden Eieren."

In het verlengde daarvan sluit hij niet uit dat er in de toekomst extra slots (gebruiksrechten, red) worden uitgedeeld, maar ook aan promotie van het spoor (HSL) en het simpelweg uitbreiden van het aantal vliegbewegingen.